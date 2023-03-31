白冰冰主持的《我愛冰冰Show》收視飆高，5月更將與一票歌壇資深唱將，像是蔡秋鳳、羅時豐、林淑容等人在高雄舉辦演唱會，如今趁著工作空檔到菲律賓愛妮島度假，還在海邊曬出解放胴體的泳裝照，引起網友熱議。

白冰冰近來到菲律賓愛妮島度假，不忘分享這段期間的所見所聞，她曬出在當地浮潛的照片，只見藍天搭配清澈見底的海水，說是地球上最美裡的風景也不為過，對著鏡頭擺出燦爛笑容的她，好心情完全寫在臉上；此外，白冰冰也難得換上泳裝照，露出上半身雪白肌膚，對於自己罕見「破尺度」亮相，不免露出羞澀笑容。

白冰冰分享此次旅遊心得，不諳水性的她嘗試了從來不敢想的深潛，含著潛水專用的呼吸器，仍緊張到能聽到自己急促的呼吸聲，直到看到水底成群魚類的悠游姿態，才試著放鬆心情，不過過程中看到同行友人被水嗆到，仍覺得倍覺驚恐，但還是鼓起勇氣努力完成這趟深潛，隨後也曬出被曬到通紅的手臂，直呼：「來到愛妮島瘋狂的水上活動就獲得這樣的成果，回到台灣馬上就要錄影了，這可為難了造型師，現在只能安慰自己這叫健康色」。

白冰冰指出這趟旅程受到很多菲律賓華僑的熱情接待，讓她帶著滿滿感激與溫暖回台灣，最後不忘強調：「很高興這一次又認識了好多朋友，得到最大的禮物就是，滿滿的人情味」。