路透社指出，只剔除能源項目的東京CPI，本月雖不再繼續竄高，但還是位居33年新高點，這也表示日本政府除了施以補貼援手外，還要做更多才行，因為日本民眾就算有加薪，也追不上物價上漲的增幅。

至於日本央行密切關心的東京核心再核心CPI，也就是不計入能源以及不算鮮食後，3月年增3.4%還高於2月3.1%。這也顯示，在上游不斷地將成本轉嫁之下，東京的物價已是全面性上漲。

由於日本通膨一直在高檔盤旋，無法降至當地央行的目標值附近，故市場也臆測，即將接任日本央行行長的植田和男，有機會調整或乾脆結束殖利率曲線控制（YCC）政策。

不過，植田之前曾說過，就算走馬上任後，還是會繼續營造現在超寬鬆的環境不變，除非是需求型通膨能接棒目前成本型的。日本央行目前YCC的做法是讓長期殖利率適度發展，但壓低中短期利率。

除了通貨膨脹數據外，日本政府也公布另項經濟數據，2月工業生產月增4.5%，一掃元月是大幅衰退5.3%的陰霾。同時也預估，3月可望再增2.3%，4月應更可大幅成長4.4%。