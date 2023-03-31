大陸國家統計局網站3月31日公布，2023年3月中國採購經理人指數（PMI）運行情況。製造業PMI為51.9％。綜合PMI產出指數為57.0％，比上月上升0.6個百分點，位於較高景氣區間，表明中國大陸企業生產經營總體情況繼續好轉。

一、中國製造業採購經理指數運行情況：

3月份，製造業採購經理人指數（PMI）為51.9％，比上月下降0.7個百分點，高於臨界點，製造業保持擴張態勢。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為53.6％、50.3％和50.4％，低於上月0.1、1.7和0.8個百分點，均高於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為54.6％，比上月下降2.1個百分點，持續高於臨界點，表明製造業生產活動繼續擴張。

新訂單指數為53.6％，比上月下降0.5個百分點，持續高於臨界點，表明製造業市場需求繼續增加。

原材料庫存指數為48.3％，比上月下降1.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅有所擴大。

從業人員指數為49.7％，比上月下降0.5個百分點，表明製造業企業用工景氣水準有所回落。

供應商配送時間指數為50.8％，比上月下降1.2個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

二、中國非製造業採購經理指數運行情況：

3月份，非製造業商務活動指數為58.2％，比上月上升1.9個百分點，高於臨界點，非製造業恢復發展步伐加快。

分行業看，建築業商務活動指數為65.6％，比上月上升5.4個百分點。服務業商務活動指數為56.9％，比上月上升1.3個百分點。從行業看，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、互聯網軟體及資訊技術服務、貨幣金融服務、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0％以上高位景氣區間；批發、水上運輸等行業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為57.3％，比上月上升1.5個百分點，高於臨界點，表明非製造業市場需求繼續回升。分行業看，建築業新訂單指數為50.2％，比上月下降11.9個百分點；服務業新訂單指數為58.5％，比上月上升3.8個百分點。

投入品價格指數為50.3％，比上月下降0.8個百分點，高於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水準漲幅回落。分行業看，建築業投入品價格指數為54.4％，比上月下降0.9個百分點；服務業投入品價格指數為49.6％，比上月下降0.8個百分點。

銷售價格指數為47.8％，比上月下降3.0個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水準有所下降。分行業看，建築業銷售價格指數為50.9％，比上月下降2.7個百分點；服務業銷售價格指數為47.3％，比上月下降3.1個百分點。

從業人員指數為49.2％，比上月下降1.0個百分點，表明非製造業企業用工景氣水準有所回落。分行業看，建築業從業人員指數為51.3％，比上月下降7.3個百分點；服務業從業人員指數為48.8％，比上月上升0.1個百分點。

業務活動預期指數為63.3％，比上月下降1.6個百分點，繼續位於高位景氣區間，表明非製造業企業對近期市場恢復發展信心保持穩定。分行業看，建築業業務活動預期指數為63.7％，比上月下降2.1個百分點；服務業業務活動預期指數為63.2％，比上月下降1.6個百分點。