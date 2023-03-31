肝臟神經較少，因此被稱作「沉默的器官」；醫師提醒，如果出現粉刺變多、指甲變白且斷裂、手掌充血紅紅的、傷口易化膿合等4狀況，要留意是不是肝臟出問題了。

聯新國際醫院副院長賈蔚在《醫師好辣》節目中指出，肝、腎是身體2大排毒、代謝的器官，如果這2大器官出問題，通常會有些系統的症狀，尤其是皮膚上的表徵。

賈蔚提醒，如果已經過了青春期卻突然間冒很多粉刺，可能是身體代謝出了問題；指甲變白有很多原因，不過通常在肝病中後期，指甲都會變得非常白，而且容易乾澀、斷裂。

另外，賈蔚說，肝臟功能變差時，身上微血管會擴張，肝病很嚴重的人，身上會出現像蜘蛛網狀的血管痕跡，稱為「蜘蛛痣」；手掌也會整片泛紅。肝臟出問題，免疫力變差，也會導致傷口容易化膿。醫師提醒，出現這4種狀況不代表一定是肝臟出問題，但若未曾檢查過肝臟的民眾，則須多加留意。

依據衛福部死因統計，每年約13000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌；慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。