食品股王鮮活2022年受到大陸疫情反覆，防控管制人流、物流降載，營收及獲利雙雙衰退，EPS11.92元，擬配息6.5元。展望2023年，鮮活指出，去年底中國大陸餐飲市場受惠逐步放寬疫情管制，餐飲消費需求已築底回溫，觀察中國大陸仍是全球最大的新茶飲消費市場，且新茶飲在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，今年將強化新產品與新通路的布局。

食品股后德麥2022年基本每股盈餘17.09元，每股擬配息12元。展望2023年，德麥認為，台灣區營收成長不是壓力，壓力是在毛利率的表現，預期Q2起壓力將會逐季減輕，再加上大陸區市場今年看好，及新的餐飲事業部的加入，都將成為新的營運動能。德麥看好看好餐飲市場的商機，今年將餐飲事業部獨立出來，賣醬料類產品，已提供知名連鎖咖啡店淋醬植物奶，將成為今年營運新的成長動能之一。

南僑2022年營運也深受大陸疫情影響，業績表現差強人意。不過，2023年起，受惠原物料價格逐漸趨於穩定，獲利開始漸有起色，南僑自結2月稅後純益年增率達343.2%，EPS0.08元。法人認為，解封後飲食商機重啟，南僑在大陸成長速度可望加快外，東協市場也增添營運更多的活水，挹注南僑獲利成長可期。