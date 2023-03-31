網購告五人演唱會遭詐示意圖。（北市法務局提供／張芷瑜台北傳真）

台北市警察局刑事警察大隊說明二手票詐騙手法。（北市法務局提供／張芷瑜台北傳真）

疫情趨緩，不少演唱會陸續舉辦，也讓黃牛票、詐騙頻傳，北市有民眾到臉書讓票社團買告五人門票，匯款後卻秒被封鎖，才驚覺受騙，對此，北市主任消保官楊麗萍呼籲，購買二手票券風險高，可能無法取票、或票券無法順利入場，應選擇具審核機制的網站購買，匯款前也要多方確認，避免上當。

北市有位黃姓民眾日前加入臉書演唱會讓票社團，向蔡姓男子詢問告五人演唱會門票，對方表示佛心原價讓票，以原價每張3550元轉讓搖滾B區2張連號，他與友人合購2張，匯款7100元到指定的銀行帳號後，對方不但未依約給予ibon取票序號，反而直接遭封鎖。

楊麗萍表示，也有被害人向賣方約面交，卻始終約不到，為保留優先購票權先匯款至對方提供的帳戶，匯過去後對方了無音訊，消費者改以其他帳號與賣方對談，對方竟持續有回覆，才驚覺遇上詐騙，民眾上網購買二手票券要多注意，可能無法取得票券、或票券無法順利入場，交易前務必審慎評估。

楊麗萍也說，熱門演唱會門票相當搶手，轉讓商機大，臉書有許多利用民眾急需購買熱門演唱會門票的求票、 讓票、換票、代購社團，都可能有歹徒藉機詐騙，建議選擇具審核機制的網站購買，善用第三方支付，匯款前仔細確認交易對象及商品，以免上當。

警察局刑事警察大隊指出，常見二手票詐騙是透過臉書或LINE交易，不僅完全沒保障，只要賣方封鎖、刪除帳號就求助無門，所匯款項也直接落入歹徒口袋，向陌生人購買票券，多問多看多方確認，才能保障個人消費權益。

警察局刑事警察大隊表示，依社會秩序維護法第64條第2款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000 元以下罰鍰，呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法，應共同抵制黃牛票。

北市法務局補充，統計去年「演唱會相關」消費申訴為288件，消費者提及遭騙或遭詐為35件，今年截至30日止，「演唱會相關」消費申訴30件，消費者提及遭騙或遭詐為6件。