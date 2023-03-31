超過20台的割草機停在彰濱服務前面，要求盡速全面停工，並撤銷開發。（彰化縣環盟提供／吳建輝彰化傳真）

彰濱焚化爐已通過環評，服務中心30日舉行施工前公開說明會，不過當天彰化環團號召上百酪農、文蛤農，帶著牛隻、割草機等到場抗議，高舉「反對鹿港設置有害事業廢棄物焚化爐」白布條，強調大鹿港地區方圓7.2公里已經有4座焚化爐，要求盡速全面停工，並撤銷開發，拒絕成為處理全國有害事業廢棄物的重鎮。

攤開彰濱焚化爐睦鄰回饋方案，廠商拋出年度回饋金超過4000萬、年年處裡地方2萬公噸生活垃圾，還將補助鹿港公所燃油機車汰換成電動機車等「利多」，但顯然當地民眾並不買帳，攜家帶眷到場抗議。

酪農帶著小牛到場抗議，表示他們堅決反對這個開發案，酪農說，福寶酪農專業區成立50餘年，國內各大牛奶品牌牛奶都從福寶出去，未來新設焚化爐所造成的空氣污染，可能造成牛隻呼吸道感染、氣喘等情形，勢必衝擊牛奶品質，因此他們反對到底。

彰化縣環盟總幹事施月英表示表示，鹿港方圓7.2公里已經有4座焚化爐，密集度已經是全台最高，現在彰濱鹿港區又要再設置，目前晶鼎事業將新設的廢棄物焚化爐，將處理全國各地的事業廢棄物，每天可燒700公噸，其燃燒過程會排放大量有害物質，勢必增加PM2.5、戴奧辛、重金屬、惡臭等汙染。

施月英也說，福寶酪農專業區就在本案場的下風處，距離焚化爐僅3.6公里，這裡的牛乳產量是全國第一，交付給各大廠牌銷售至全台，未來勢必衝擊當地酪農業食品安全，強調北彰化焚化爐密度已是全台最高，彰化人不是二等公民，拒絕成為處理全國有害事業廢棄物的重鎮。

彰濱服務中心主任王志明表示，晶鼎的焚化爐主要處理工業汙泥等無害事業廢棄物，也通過環評，有專家學者把關，也已辦過2次座談會，對於部分廠商對於空汙有疑慮，都會與民眾來溝通，強調未來會加嚴排放標準，也會成立監督管理委員會加強管理。