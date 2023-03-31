一位老闆分享，為了找到新員工面試了10幾個人，好不容易錄取一人來上班，這位奇葩員工上工不到3小時就說太累不做了，想著對方才剛來可能不太適應，決定跟他好好談談，沒想到一問之下，這位員工口中輕鬆又好賺的前工作竟是詐騙集團。

一名網友在臉書社團《台中南區東區大小事》上分享，這2年來大家把生意慘淡、缺工的問題歸咎於疫情，但現在疫情緩解，很多問題還是沒有改變，找不到員工就是找不到員工。最近他應徵了10多位員工，其中有一個令他印象深刻的員工。

原PO表示，這位員工已經32歲了，應徵上工作以後，才來上班3個小時就喊太累要離職，他至今都還記得，他詢問員工哪裡太累？這位奇葩員工竟然回說「在這邊要站一整天，還要學習怎麼桿麵皮，相較於以前的工作辛苦太多，以前他只要在冷氣房裡面坐著打電話，每個月就可以領4-5萬，如今這麼辛苦卻只有3萬6千元。」

原PO指出，打個電話就可以賺4-5萬，聽起來待遇的確很好，因此他忍不住詢問說，為什麼不繼續做上份工作呢？對方竟然回答說，因為現在詐欺不好做了，無奈之下只好出來找工作，讓他聽了超傻眼。

該文後來也被轉發到《記者新聞網》的臉書粉專上，引起網友熱烈討論，「這是從柬埔寨回來的朋友？」、「肯做的但有點年紀，被老闆嫌太老；太年輕的還嫌你老闆工資低，難怪找不到人」、「台灣教育失敗啊」、「讓他自生自滅吧！」