大陸《科技日報》3月31日報導，中國海洋石油集團有限公司3月30日透露，中國大陸自主設計建造的全球最大級別DP穿梭油輪「諾思先鋒」在中國船舶大連造船正式交付，相關裝置技術的升級和應用，實現了大陸國內航運業和造船業的雙重突破。

「諾思先鋒」是中海石油化工進出口有限公司委託中國船舶大連造船為全球最大深水油氣田－巴西布茲奧斯（Buzios）及梅羅（Mero）油田的中方占比油運輸量身訂造的油輪，具有完全自主智慧財產權。據介紹，DP系統是可以不用錨系而自動保持海上浮動裝置的定位方法，減少了複雜的拋錨工序，亦不受錨系長度限制，可在1000米以上的水深進行工作。

該油輪載重15.5萬噸，採用行業領先的DP動力定位技術（以下簡稱DP2系統）和全新一代艏裝載系統，具備穩定的位置控制功能和更高的提油安全保障性，是首艘按照巴西國家石油公司最新版技術規範建造的新型DP油輪，也是目前全球按照此標準建成的最大級別DP油輪。該船能耗低、操縱性好，單位載重噸航行里程的碳排放量較基線值低1／4左右，每年可減排近7000噸二氧化碳，相當於植樹1200棵。

「諾思先鋒」是大陸國內首次在穿梭油輪上配備滿足DP2要求的閉環配電系統，可減少發電機同時線上台數，提高運營經濟性，減少氮氧化物、硫化物及二氧化碳的排放量，降低雜訊，為船員創造舒適的工作環境。面對複雜的系統安裝調試，中國船舶大連造船攻克了首制船試驗諸多難關，航海試驗一次成功，提前計畫3天順利返航，創造大陸國內同級最好成績。

該油輪交付後將遠赴巴西開展提油作業，為中國大陸海油在國際水域的深海提油運輸提供保障。巴西超深水油田平均作業水深約2000米，所在海域氣候多變、風浪較大、環境條件惡劣，對提油作業油輪的動力定位功能要求極高。中國船舶大連造船黨委書記、董事長楊志忠表示：「『諾思先鋒』輪擁有完全自主智慧財產權，是國內船東訂造的首艘蘇伊士級穿梭油輪，如同鋪設在南半球大洋的『浮動油管』，將源源不斷運送深海原油，為中國海油在國際水域深海提油運輸提供堅實保障。」