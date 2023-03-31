去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，引發的中共圍台軍演，讓台海動盪、兵凶戰危，如今蔡英文總統出訪過境美國，可能將再次與新任的美國眾議長麥卡錫在美國碰面，不同的是，美中台三方這幾個月來，皆在記取去年八月的經驗下，謹慎拿捏互動，既想要創造自身的政治突破，又要避免觸及紅線，在微妙的動態平衡中，避戰、和平，成為三方最大的交集。

去年裴洛西訪台引發的解放軍圍台軍演，對美國、對台灣都達到震懾效果，一幕幕實彈射擊畫面，甚至有飛彈越過台灣上方的外太空，都讓台灣、美國，甚至全世界都感受到大陸是「玩真的」。

抗中保台 到和平避戰

如果說2020年1月的總統大選結果，是2019年的中共對台「習五條」，加上香港反送中運動，造就蔡英文的高票當選；那麼2022年11月九合一選舉民進黨大敗，則可說是2022年爆發的俄烏戰爭，加上8月的解放軍圍台軍演所造成。也就是2020年成功激起「抗中保台牌」，讓綠營支持度飆高；2022年，則是因台灣民眾感受到戰爭就在眼前，「和平避戰」成了主流民意，綠營因此大敗。

這樣的結果，對三方都有深刻啟示。對美國而言，開始更認真推演中共對台動武的可能性，美國軍方高層各種武統時間的「預測」甚囂塵上，在這些推演中，也出現像是炸毀台積電、撤離工程師等「毀台」極端設想，背後反映赤裸裸的美國國家利益。

與此同時，美國也想穩住中美關係，就算多領域的激烈競爭不可避免，至少能做到「鬥而不破」，希望能與中共確保溝通管道順暢，設好「護欄」，做好危機管控，避免出現誤判導致直接衝突；最近更是出現白宮多次表態拜登想要與習近平通話，但遭北京冷對。

點滴善意 盼春暖花開

在兩岸間，中共也做出了調整。北京在九合一大選後，改變宣傳口徑，反覆強調「四要」才是兩岸民眾共同心聲，即「要和平、要發展、要交流、要合作」，從國台辦記者會、大陸全國兩會，到國台辦主任宋濤密集會見台灣各界人士的場合中，皆頻繁出現。

尤其值得一提的是，兩岸民間交流的重啟，也是在今年突然按下加速鍵。走過三年的防疫隔離，兩岸往來終於解封，無論在海空航點開放、基層民間交流活動、或是台灣政治人物赴陸，都全面啟動。從今年一月至今，民共雙方一來一往，像擠牙膏式的一點一點釋善意，也同時在觀望對方，相互發球、接球，「春暖花開」成為最近兩岸官員常掛在嘴邊的高頻詞和共同期盼，這樣的氛圍轉變，也符合民進黨想要調整的「和平保台」

台美低調 淡化官方性質

在此之際，蔡英文總統的任期進入倒數，希望能在外交上達到一些政治突破或「歷史定位」，但有了去年八月的經驗，台美都會忌憚若「玩太大」，將造成中共激烈反應。所以儘管美國新任眾議院議長麥卡錫要訪台的傳聞不斷，但最終美台雙方想到了個折衷的作法，也都有默契地保持低調。

台灣這邊，外交部遲遲不證實蔡英文出訪將會見到麥卡錫，直到出訪前一天才公布行程，但在正式行程表上，對過境美國隻字未提；美國方面也很低調，多次表示蔡過境美國符合美國的一中政策，也稱過境不算是正式訪問，屬於「私人且非官方性質」。

前總統馬英九在幾乎同一時間段訪問大陸，造成分屬藍綠陣營的中華民國前後任總統，同時分別訪問中美的罕見情況，隔著太平洋相互牽動，也更加體現兩岸關係鑲嵌在中美競爭的結構中。

究竟蔡英文總統在4月5日回程過境美國時，會不會見到美國眾議院議長麥卡錫，現在成了三方的「膽小鬼遊戲」（Game of Chicken），美台官方未把話講明，保持低調想淡化政治意涵，大陸則是由外交部和國台辦放話「堅決有力捍衛國家主權和領土完整」、「必將採取措施堅決回擊」。

鷹派黨媒 宣傳遠離戰爭

今年2月國民黨副主席夏立言率團訪陸，見到了中共中央政治局常委王滬寧，沿途到各省市也都受到高規格接待。參與該次訪問的知名兩岸關係學者趙春山事後私下直言，雖然此行受到高規格接待，但讓他最有成就感的，其實是《環球時報》2月21刊登了對他的長篇專訪，標題為〈讓戰爭遠離兩岸中國人居住的土地〉。

要知道，《環球時報》作為大陸鷹派的指標性媒體，用了幾乎全版的篇幅，刊登對台灣學者的完整專訪，標題沒有喊打喊殺，而是強調遠離戰爭，顯見這當中要傳遞的兩岸和平訴求，有多麼強烈。

民進黨政府最近害怕的「疑美論」，源自「毀台論」，而「毀台論」又源於「武統論」，但「武統論」會發生，又源於台獨碰觸到中共底線。換個方向來表述，就是「若台獨碰觸中共底線，可能會讓解放軍對台武統，而美國為了不讓台灣的台積電被中共奪走，若台灣真的遭中共拿下，美國為了避免高科技晶片技術落入中共手中，可能會不惜用炸毀台積電作為因應。」

民進黨政府擔心「疑美論」發酵，但若仔細思考推導，其實解方就在自己身上。無論是夏立言二月訪北京，或是馬英九此次訪大陸，藍營政治人物赴陸的目的，無非就是要傳達希望兩岸能夠避免衝突。

中美正在設置「護欄」防範擦槍走火，兩岸正在透過民間交流緩和兩岸氛圍，台美則是有默契地淡化蔡總統過境美國的政治意涵，避免過度刺激中共。「和平」絕對是美中台三方最大的交集和追求。