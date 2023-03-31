清明節連假前夕，多空態度謹慎，台股加權指數早盤在盤上震盪，呈現小漲。

美國經濟數據暗示聯準會升息循環或許接近尾聲，再加上銀行業帶來的疑慮趨緩，美國四大指數在關鍵的通膨報告出爐前走揚，由半導體類股領軍跳漲。

道瓊工業平均指數3月30日終場上漲0.43％（141.43點）、收32,859.03點，創3月6日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.73％（87.24點）、收12,013.47點，創2月15日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.62％（51.15點）、收3,208.26點。

統一投顧指出，聯準會3月升息一碼符合預期，近期市場對於5、6月不升息的期待升高，資金面有利台股。美國參眾兩院就矽谷銀行（SVB） 和Signature Bank倒閉舉行首場聽證會，將積極解決金融業流動性問題。

美光法說會指出，記憶體產業最艱難時期可能已經結束，可望迎來半導體股抄底買盤。

技術面來看，台股大盤近期創半年新高，MACD翻多，隨著月均線上移支撐也逐漸上調至15,650點，長假前內資金主賣壓暫告一段落，持續推薦趨勢題材族群，如AI及高速運算、伺服器代工、DDR5記憶體、新能源概念、車電相關、餐飲及高股息殖利率概念股。