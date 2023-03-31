南韓女諧星金淑與宋恩伊主持網路節目《秘密保障》，受到廣大觀眾喜愛，他們也會在節目中回應粉絲留言，近日有名網友留言透露父親因腦中風送醫被叮囑要戒菸，希望藉由主持人公開規勸。對此，金淑也在節目中分享過往戒菸親身經歷，慘痛過程讓她印象深刻。

有名網友在節目中留言表示父親去（2022）年因腦中風住院，出院後沒有任何後遺症，但被醫生叮囑要戒菸，不過最後卻以失敗收場，情況也越來越遭，因此向金淑與宋恩伊尋求建議。

網友留言透露父親被勸戒菸，但情況越來越糟，希望主持人能提供建議。（圖/Youtube VIVO TV - 비보티비）

而本身有吸菸習慣的金淑向該名網友分享想法，坦言過去曾試過很多戒菸方式，甚至因此嘗試針灸，她回憶道：「當時扎了80根針在手指上，但針一拔掉後，又繼續和朋友一起吸菸。」她表示自己每次都會說「這是最後一次了」，但針灸實在太痛，讓她結束後忍不住再拿起菸慰勞自己。

金淑坦言嘗試過用針灸戒菸，但針一拔掉，還是繼續吸菸。（圖/Youtube VIVO TV - 비보티비）

金淑表示知道吸菸不好，「但都會用『有些人吸菸也能活到120歲』來安慰自己」，讓一旁的宋恩伊聽了很心疼，並加碼透露自己的父親也被勸不要喝酒，但只要對方一去釣魚就會馬上破功，「邊喝燒酒，邊吃生魚片」，展現身為子女的無奈。此外，兩人也建議不要只是在一旁嘮叨，要以實際行動協助戒菸，給予當事人適當的陪伴與鼓勵。

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