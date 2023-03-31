有些人個性超奇怪，很容易被人誤會，不過花些時間相處後會發現，其實他們很好聊天非常好相處，《旺好運》運勢專欄分享個性古怪的前3名星座，依序是金牛座、獅子座、水瓶座的人個性奇怪，時常讓人無法理解他們言論和思想，而被冠上怪咖的名號。

▍第三名：水瓶座

水瓶座是出了名的難以捉摸，他們不僅話題跳很快，思想更是嚴重，可能對方還在探討一件事情時，他們已轉向別的話題，常常讓人一頭霧水，但這樣的性格有些人喜歡，但也有些人就是會討厭。

▍第二名：獅子座

獅子座性格霸道又強勢，他們的自尊心時常在內心作祟，導致很多的表現及言論都讓人無法理解，嚴重甚至還會得罪別人，因此容易會被冠上怪咖的名號。

▍第一名：金牛座

金牛座剛開始與陌生人接觸時，總是會讓人覺得他們很冷淡，甚至是不好相處的形象，但其實認識久了才會知道他們很好聊天，也因為過於極端的對比，時常讓人覺得個性太古怪。