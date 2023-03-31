南韓女星孫藝真去年3月嫁給男神玄彬，夫妻倆同年11月底迎接1子，沒想到近日南韓YouTuber爆料玄彬因賭博，兩人正在協議離婚；對此，雙方經紀公司已火速闢謠。今（31日）是孫藝真、玄彬結婚1周年紀念日，稍早她上傳未公開過的私密婚紗照，間接透露夫妻倆依舊恩愛如昔。

玄彬、孫藝真因拍攝《愛的迫降》，從戲裡愛到戲外，2022年3月31日舉行戶外婚禮，地點選在韓國最美飯店WALKERHILL的Aston House，不開放媒體拍攝，僅邀請親朋好友。同年11月27日，孫藝真自然產下射手男寶寶，在首爾楊三洞的產後護理中心做月子。聖誕夜當天，孫藝真PO兒子「小豆子」的腳丫照，寫下長文感謝丈夫的陪伴以及外界的祝福。

忙著育兒的同時，孫藝真沒淡忘結婚紀念日，今（31日）透過IG限時動態分享結婚照，寫道：「1st anniversary（一周年紀念）」，並手繪兩顆愛心，表達幸福的喜悅。畫面中，孫藝真把秀髮盤起，身穿白色花朵平口禮服，露出肩頸、美背和手臂線條，和玄彬各坐在一張椅子上，牢牢地握著彼此的手，並對著鏡頭露出燦笑，模樣看起來非常幸福。

一名南韓YouTuber日前踢爆玄彬趁著在海外拍攝電影的時候，花150億韓幣（約新台幣3.5億元）賭博，把嬌妻孫藝真惹毛，本月15日協議離婚，玄彬的經紀公司VAST娛樂痛斥這是毫無根據的消息，孫藝真的經紀公司MSTEAM娛樂也駁斥謠言，強調這消息實在太不像話了，雙方經紀公司經過內部討論後，都會走法律途徑。