歐美銀行陸續爆雷，牽動有錢人資金大逃亡。財信傳媒董事長謝金河表示，瑞士信貸長期經營不善，最後搞到破產，國家出來善後，瑞信被瑞銀收購後，先前發行的160億瑞郎ATI債券被註銷歸零，也讓瑞士全球藏錢的聚財地位瞬間毀滅，很多錢搬到新加坡、香港，帶動一連串資本大搬風。

謝金河在臉書發文指出，三月過去了，在這個月內，先是美國矽谷銀行破產，也造成第一共和銀行等地區性銀行的骨牌效應，接下來是瑞士信貸破產風暴，一家百餘年的大型資產管理銀行瞬間冰消瓦解，這是令人難以想像的事。

他進一步解析，矽谷銀行和瑞士信貸同樣是破產，也都有人出來救，但兩者內容大不相同。矽谷銀行本來是好銀行，吸收矽谷創業家很多存款，矽谷銀行在破產前半年，股價一度攻到763美元，一夕之間倒閉，是經營者的一念之差，把公司搞垮了；而瑞士信貸則是長期以來的經營不善，累積到最後，只能兩手一攤，國家出來善後。

謝金河說，矽谷銀行帶來的衝擊是存戶把存在小銀行的錢搬到大銀行，而瑞士信貸破產滋事體大，除了160億瑞士法郎的額外資本一級債券（ATI）歸零，瑞士百年來做為中立國，全球藏錢的聚財地位瞬間毀滅。瑞士信貸告急，很多錢搬到新加坡，也有跑到香港，帶動一連串資本大搬風。

回頭看台灣金融產業，謝金河表示，早在去年已經被狂風暴雨掃到，2022年全體金融業淨利4798億元，比2021年的9366億幾乎少了一半，這當中產險業因為防疫保單造成重傷害，去年產險公司大虧1905億，把產險、壽險加在一起看，2021年還大賺4397億元，去年變成虧損186億。

「去年銀行業仍有4321億元獲利，只是小幅衰退，證券業獲利減半，只剩663.22億元，聯準會暴力升息在台灣也造成不小的衝擊，但防疫保單的理賠，真的對金融產業造成大傷害。」

謝金河舉一家企業為例，去年財報揭露，裕隆和中華汽車本業都賺大錢，但業外卻賠大錢，新安東京海上保險全年慘賠470.75億元，把裕隆本業賺的錢都賠光了。他也提醒，金融業風險無所不在，稍不小心踩到地雷，一下子就粉身碎骨了。