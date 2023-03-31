●美國前總統川普因涉嫌在2016年大選前，向成人片女星「風暴女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，於當地時間周四（30日）遭紐約曼哈頓大陪審團起訴。在美國2024年總統大選提名的關鍵時刻，川普成為該國史上第一位面臨刑事指控的前總統，這場訴訟可能牽動整個2024年總統大選走向。川普料將在下周被傳喚出庭。

●明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周四表示，央行在降低通膨方面「還有更多工作要做」。波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，聯準會今年可能再升息一次。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國通膨仍然很高，回落至2%目標的時間可能比預期更長，他對5月升息抱持開放態度，但一切仍取決於後續發布的數據。

●在本月稍早矽谷銀行和Signature Bank相繼倒閉使金融業陷入動盪後，周四拜登政府提出對資產介於1000億至2500億美元的中型銀行加強監管的計畫，相關措施包含增加壓力測試頻率、提高流動性要求等。

●墨西哥央行周四縮小升息幅度至25個基點，此決議符合市場預期。為了抑制急升的通膨，該央行自2021年6月以來已連續升息15次，其基準利率總計調升725基點，目前來到11.25%。值得注意的是，該央行在會議聲明中未再提及「未來將進一步升息」等字句。

●美國勞工部公布，上周（截至3月25日）初次請領失業給付人數周增7000人，為19.8萬人，超出市場預期的19.6萬人。上周初領失業金人數4周均值為19.825萬人，周增2000人。截至3月18日當周，美國續領失業金人數周增4000人，為168.9萬人，少於市場預期的170萬人。

●在周五公布2月個人消費支出（PCE）價格指數前，美國長期公債殖利率下跌。尾盤10年期指標公債殖利率跌1.7個基點，報3.549%。30年期債息跌3.8個基點，報3.74%。惟2年期債息再漲3.1個基點，報4.1113%。

●根據路透社調查，受訪經濟學家預估美國2月核心PCE價格月漲0.4%、年漲4.7%，而1月份的核心PCE價格為月漲0.6%、年漲4.7%。

●德國通膨數據高於預期帶動歐元走高，周四美元兌歐元跌至1周新低。尾盤美元指數跌0.468%，報102.16。英鎊兌美元漲0.58%，3月以來已經上漲3%，可望創下去年11月以來最大單月漲幅。

●美元走軟及美國債息下滑，周四紐約4月期金收漲0.68%，為每盎司1980.3美元。

●俄羅斯減供幅度小於預期，但美國原油庫存下滑，以及伊拉克庫爾德地區暫停出口，周四紐約期油收漲1.4美元或1.92%，為每桶74.37美元。倫敦布蘭特期油收漲99美分或1.26%，為每桶79.27美元。