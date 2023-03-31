女星景甜過去演出電影《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》，星路之順暢被網友調侃有「景甜宇宙」，2018年她一度甜蜜認戀大陸桌球好手張繼科，一年後閃電分手，兩人郎才女貌的戀情為何破局依舊是世紀之謎，最近有網友爆料，稱張繼科欠債拿景甜私密照抵債，導致情變，對此，張繼科已透過工作室火速否認。

張繼科和景甜過去大方認戀，連國際影后章子怡都留言祝福，寫下：「科甜，可甜」，未料一年後戀情生變，網上傳出一張兩人約會看電影照片，景甜親自打臉說：「舊圖」，「去年的圖了，翻出來幹嘛」，另有娛樂線記者爆料，稱張繼科已經低調雷射除去原本身上「愛的紋身」，推測不久後會宣布分手，對此，張繼科工作室當時低調不回應。

張繼科被亂傳欠債。（圖／翻攝自再來杯黑糖嘟嘟微博）

張繼科與景甜後來紛紛換掉情侶大頭貼，景甜更寫下：「感恩曾經的相遇，願今後一切安好」，暗示就此一刀兩散，但沒多說分開主因，最近有名網友稱是張繼科身邊的人，稱張繼科當年愛賭博把女友也賠上，因沒錢付賭債，就拿出景甜的私密照「還債」，景甜告了債主，也跟張繼科分手。

張繼科工作室發聲明澄清。（圖／翻攝自張繼科工作室微博）

對此，昨(30日)張繼科工作室發聲明回應，表示最近有許多關於張繼科私生活的謠言，內容提及賭債糾紛、資金詐騙等，已經損害張繼科的社會聲譽，張繼科本來不想隨之起舞，但發現謠言越傳越烈，因此決定澄清張繼科從來不涉及任何債務糾紛，「更不存在損害他人隱私以求自保之情況」，謠言純屬捏造，以請律師取證提告主要散布謠言的網友，也請社會大眾別被有心人誤導。

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