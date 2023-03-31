台灣茶葉舉世聞名，每年國內各大農會舉辦春、冬茶比賽，吸引上千茶農參戰，為防止境外茶葉混充本土茶葉，品檢規格也是逐年提升，不過仍有茶農冒險混充參賽，彰化張姓茶農以每台斤160元的越南茶「裝成」台灣茶參賽，獲獎後以每台斤1300元高價販售，價差獲利8萬4200元，遭檢方依詐欺取財等罪，提起公訴。

有農會為防堵混充茶，特別引進「DNA分子鑑定」高科技鑑定，透過精密儀器檢測分析來自不同國家產地茶葉中的微量元素、含量、特徵等，並交叉比對農委會茶改場收錄的各國茶葉資料庫，來分析判別台灣茶與境外茶。

張姓茶農參加中部幾個農會的本土冬、春茶競賽展售會，其中獲獎茶葉以每台斤850元、1300元的價格對外販售，獲利8萬4200元。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化地檢署指出，去年接獲境外茶葉混充本土茶葉情資，隨即由檢察官劉智偉指揮偵辦，指揮法務部調查局中部地區機動工作站組成專案小組，同年7月22日會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心、彰化縣衛生局等單位實施搜索。在現場查扣混充茶葉202盒。

檢方表示，根據調查張姓茶農在彰化二水、南投竹山經營茶行，以每台斤160元至300元不等價格購入越南茶，並將其混摻在本土茶葉中，並參加中部幾個農會的本土冬、春茶競賽展售會，其中獲獎茶葉，還以每台斤850元、1300元的價格對外販售，獲利8萬4200元。

檢方認為，張姓茶農使農會評審人員陷於錯誤，在評比後授予獎項，前後共有13個參賽作品獲獎，本案近日偵查終結，將張茶農以違反《刑法》第255條第1項、第2項販賣虛偽標記商品、第339條第1項詐欺取財等罪嫌提起公訴；張姓被告繳回犯罪所得新台幣8萬4200元。