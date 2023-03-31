國民黨立委初選內戰未歇！台北市議會員李彥秀今宣布回鍋參選立委，初選將對上北市議員游淑慧，游淑慧質疑李為求買保險，就先爭取議員、後謀求立委「真的不太好」，並說自己曾多次詢問李彥秀是否參選2024，都得到否定答案，不解李為何態度大轉變，對此李彥秀上午則回應，每句話在每個人理解角度都不同，尊重游淑慧的看法，「但相信李彥秀是國民黨最強的候選人。」

李彥秀今上午在台北市議會受訪表示，她也是這兩天才做出參選的決定，對於游淑慧的種種質疑，只能說黨內初選就是君子之爭，過去跟游淑慧就是好朋友，但每句話對每個人理解都不同，尊重游的看法。

李強調，她是比較保守的人，如果決定要戰就要想如何能贏幫國民黨贏回這席，尤其是這一席2020是輸在她手上，從上次落選後就一直思考，如何幫國民黨贏回，在策略上人力佈建以及空戰上，都做了很多思考，也跟基層長輩有溝通。

至於希望初選方式採3＋7制或是全民調，李彥秀僅說，無論用什麼方式都尊重，全民調有它的好處，結果最快，但是加黨員投票也是尊重有繳黨費的黨員，每一種方式都有優缺點，登記完後有溝通機制，無論最後是什麼結果，相信雙方都會彼此尊重結果。李也透露劇他所知黨內也不只有游淑慧有意參選，相信之後會進一步做溝通。

而2020年強勢回歸選議員，因此引起年輕世代不滿，對此李表示，國民黨這幾年對於世代交替年輕人加權，已經比民進黨誘因多，黨中央的態度跟制度都展現願意給年輕人機會，但還是必須有初選的公平機制，重點是要能贏才最重要。

李彥秀也承諾，她從2020落選後，議員及立委角色的地方服務都沒有中斷過，服務的態度不會是因為不是民代就停止，針對港湖基層里長對她信心，她的團隊在港湖無所不在。