華新指出，雖然倫敦鎳價呈現下跌，但國內不銹鋼主要原料「廢不銹鋼」價格並未等幅下跌，加上央行升息及4月電價調漲在即，導致不銹鋼成本降幅有限，300系、200系適度調降。316因鉬鐵價格變化較大，將採各別議價協助客戶接單。
《電纜股》華新4月調降部分不銹鋼內銷價格
華新(1605)公布4月不銹鋼盤元價格，考量終端需求已有觸底增溫的現象，為提升客戶接單能力，適度調降盤元4月牌價，300系、200系列每公噸分別調降4000元及1000元，400系維持平盤。
華新(1605)公布4月不銹鋼盤元價格，考量終端需求已有觸底增溫的現象，為提升客戶接單能力，適度調降盤元4月牌價，300系、200系列每公噸分別調降4000元及1000元，400系維持平盤。
華新指出，雖然倫敦鎳價呈現下跌，但國內不銹鋼主要原料「廢不銹鋼」價格並未等幅下跌，加上央行升息及4月電價調漲在即，導致不銹鋼成本降幅有限，300系、200系適度調降。316因鉬鐵價格變化較大，將採各別議價協助客戶接單。
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