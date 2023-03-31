華新指出，雖然倫敦鎳價呈現下跌，但國內不銹鋼主要原料「廢不銹鋼」價格並未等幅下跌，加上央行升息及4月電價調漲在即，導致不銹鋼成本降幅有限，300系、200系適度調降。316因鉬鐵價格變化較大，將採各別議價協助客戶接單。