國際郵輪展是全球最大郵輪業界年度盛會之一，吸引全球航商、旅行社及郵輪產業人士交流，為推廣郵輪觀光重要展會。除了觀光局與台灣港務公司共同參展，交通部航港局、高雄餐旅大學、金界旅行社亦派代表出席，一同向國際郵輪產業界推廣台灣郵輪觀光。

今年台灣館展攤呈現台灣郵輪港口的亮麗風貌及多樣化的觀光資源，並每日舉辦小型說明會、台灣歌謠音樂演奏、播放台灣郵輪宣傳影片及提供台灣特色飲品及點心，吸引許多業者蒞臨參觀及洽談。

台灣館28日上午舉辦貴賓招待會，許多國際郵輪公司代表、郵輪旅行業者等國際郵輪產業界之重要人士參加，與台灣代表團人員交流及了解台灣郵輪港口現況及優勢、多樣化的岸上遊程及郵輪旅遊相關獎助規定，出席人員多表達對台灣郵輪旅遊的濃厚興趣。

據國際郵輪協會（CLIA）分析報告指出，2023年國際郵輪乘客量有望超越2019年疫前水準。作為亞洲第二大郵輪客源市場，交通部暨所屬相關機關積極推動台灣郵輪產業復甦。

觀光局去年重啟來台郵輪獎助要點獎助國外郵輪來台停靠，每航次最高獎助1萬5千美金，以增加郵輪來台掛靠機會，並透過國際行銷形塑台灣郵輪觀光品牌形象，吸引境外旅客來台搭乘郵輪並於陸上多作停留，為台灣觀光及郵輪產業創造更高經濟產值。

台灣港務公司積極完善台灣港口各項軟硬體設施，基隆港及高雄港東西岸碼頭設施及旅客中心也持續優化，以提供更大的船隻停泊區域，並強化通關e化設備，讓郵輪旅客能夠快速通關，提供更好的旅遊體驗。

繼觀光局參與「亞洲郵輪聯盟」行銷推廣後，航港局日前亦成立「亞洲跳島郵輪聯盟」，與菲律賓及韓國港口群攜手發展郵輪產業，並透過各個郵輪母港和掛靠港間的資源分享和旅客招攬，讓亞洲郵輪產業鏈快速發展，以期台灣郵輪觀光能在疫後加速復甦。

觀光局長張錫聰表示，台灣具有絕佳地理位置，為亞洲郵輪旅遊不容錯過的航點，除推出新景點新玩法的多元岸上遊程，還有多項優惠獎勵措施。歡迎國際旅客飛抵台灣，再搭乘郵輪前往台灣各離島進行郵輪跳島旅遊，或接續前往亞洲其他國家，進行一程多站式旅遊。