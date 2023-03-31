中市資優班再爆狼師！3女透過人本基金會指控30年前遭某公立高中物理老師猥褻 。（陳淑芬攝）

中市3名女受害者今天透過人本基金會淚控，30年前就讀台中某公立高中時，遭資優班前楊姓物理老師襲臀摸胸、甚至撫摸下體等不堪往事。人本基金會表示，經舉發後，楊師辯稱，「拉手是教物理」；摸肩是「關懷」，否認環抱、猥褻行為，僅以性騷結案，要求此案要擴大普查究責，並公布前案國中資優班性侵案懲處名單，批評市府「只滅火、不抽薪」再度包庇狼師。

人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑指出，人本基金會去年9月揭發台中某國中資優班狼師案後，有女被害人出面指控某公立高中資優班前楊姓物理老師也是狼師，共有3名害被人出面指證，經人本基金會舉發，並要求全面擴大調查，卻遭學校與台中市府否決；該校性平調查在今年3月間成立性騷擾案，但2名被害人因侵害情節重大已涉及猥褻，不服而提出申復。

據了解，楊姓狼師在學校教學外，也在外設有私人補習班，楊也因性騷擾而提前退休，到私校任教，在去年10月性騷案成立後才離職。記者會中有2名被害人透過影像、公開信，哽咽淚訴30年前遭狼師侵犯的不堪與痛苦。

A被害人表示，當年老師看起來很和善、像好人，頂著物理名師光環，去觸碰未成年女學生的身體，甚至藉準備考試加課，騙她去家教班，利用伸懶腰等動作摸胸，上下其手，事後深覺不堪，驚慌逃走還摔倒在樓梯，事後，持續反覆夢見噁心的遭遇，上課不敢穿裙子，很害怕緊張再遇到老師。她並呼籲，曾受害學妹勇敢站出來，讓校園陽光女孩才能真正陽光。

B受害人在公開信表示，她30年前在楊老師的補習班及學校上課，到辦公室詢問老師題目，他竟利用視線死角直接將手放在她大腿間游移，讓她感覺極度不舒服，並強調，姑息「鹹豬手」行逕是在助長狼師的試探和養大胃口，呼籲台中市府擴大調查。

立委林靜儀及市議員黃守達、吳佩芸等民人出席批評，主責的台中市教育局及學校怠惰，未積極督導要求學校積極調查，讓被害人僅能無助地透過學姊學妹間串聯警告提醒，任遭狼師長期騷擾、猥褻；並批評台中市教育局以擠牙膏調查手法、對調查程序保密仍不合格，毫無作為，無心調查，「只滅火、不抽薪」再度包庇狼師惡行，要求「不包庇狼師、要全面普查」、「擴大調查、終止傷害！」。

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