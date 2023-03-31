桃園市中壢區66歲邱姓婦人近日到超商購買高額APPLE STORE點數，引起店員懷疑馬上報警，員警到場追查發現，邱婦身上還有14萬元現金，實際上是另名60歲羅姓婦人所匯，追查之下，發現他們都有一個遠在中東的醫師男友，名字都叫「DR.」，讓承辦員警直搖頭苦笑提醒「阿姨！妳被騙啦」。

歹徒使用的社群照片。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢警分局中壢派出所29日傍晚4時許，接獲復興路一間超商店員報案，稱有婦人要買價值5000元的APPLE STORE點數，員警王士政、黃昱翔立刻到場關心，邱婦告訴員警，她是先在FB上結識遠在中東的醫師「DR.」，再轉到LINE交談，彼此雖然沒有見過面，但卻以「寶貝」互稱。

「中東醫師」與婦人的對話紀錄。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

這次是「DR.」匯了43萬7000元給她，要她協助購買比特幣後，用來支付國際包裹的海關費用和稅金，但在這之前要邱婦先領14萬出來，並用這筆錢先購買點數讓他使用，員警聽了後馬上知道發生什麼事，立刻追查金流，赫然發現這個中東醫師男友匯給邱婦的43萬7000元，竟是另名羅婦所匯的。

「中東醫師」與婦人的對話紀錄。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

「中東醫師」與婦人的對話紀錄。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

誇張的是，她們都是因為掉入中東醫師男友「DR.」的甜蜜陷阱，為愛付出行動和金錢，要幫他付錢領包裹，邱婦更因為提供帳戶資訊還提領贓款，讓邱婦淪為詐欺集團的領錢車手共犯，警方當場查扣14萬元並發還給羅婦，邱婦訊後依詐欺罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，網路交友陷阱多，在社群網站、交友軟體遇到外國人搭訕更要注意，千萬別提供帳戶資訊，萬萬不要聽信甜言蜜語，免得損失錢財還涉案，得不償失。