繼周三飆漲逾3%後，費半指數周四再漲1.6%，創下近兩個月來最大的雙日漲幅，並站上去年4月6日以來的新高峰。此前包括英特爾、美光和德國英飛凌等晶片大廠都發布了令人振奮的展望。

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology Inc）日前預估本季營收恐較前一年同期大減近60%，創下自2001年以來最大跌幅，但其執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上向分析師表示他對長期前景「充滿信心」，AI將大幅提振晶片銷售，記憶體晶片產業的市場規模將在2025年創下歷史新高。他表示：「當你展望未來時，未來就是AI，而AI就等於記憶體」。

美光業務長Sumit Sadana表示，一個典型的AI伺服器所需的DRAM晶片數量最多可以來到普通伺服器的8倍；而其所需NAND晶片數量是普通伺服器的3倍。

英飛凌周三上修第二季和全年財測，稱車用晶片和工業晶片業務仍然強韌。

英特爾周三大漲7.61%，創下去年11月以來最大單日漲幅。該處理器巨頭宣布，首款主打節能的伺服器晶片「Sierra Forest」預計於明年上半年出貨，這個時程比市場普遍預期提前。此外，英特爾宣布第五代Xeon處理器Emerald Rapids有望在今年底出貨，而在明年Sierra Forest推出後，客戶目前正在測試的次世代Granite Rapids將接著上市。下一個節能晶片「Clearwater Forest」則預計在2025年登場。

嘉信理財集團（Charles Schwab）首席全球投資策略師Jeff Kleintop表示，整個晶片業都陷入供過於求，因此生產非常低迷，價格也不得不降。半導體企業對庫存周期非常敏感，如果這種情況開始反轉，那對這些公司真是一大利多。

今年以來費城半導體指數上漲近27%，可望創下2020年第二季以來最大單季漲幅。

今年來超微（AMD）股價已漲超過50%。

輝達（Nvidia）今年來更已飆漲近90%，在標普500指數成分股中表現最佳，其市值暴增逾3,000億美元，已經比英特爾高出4倍，並擠下「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），成為美國市值第5大上市公司。

投銀Piper Sandler將輝達目標價從每股275美元調升至300美元，並維持「加碼」評級不變，稱其AI業務的TAM（潛在市場規模）可望達到約1兆美元。