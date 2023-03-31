法務部近日將展開一波檢察首長調動，預估有4至6個職缺，法務部民選檢審會委員日前啟動提名作業，讓有意願或受推薦遴選檢察長的檢察人士報名，31日上午先公告18人名單，包括台中高分檢、高雄高分檢的發言人吳萃芳、張金塗、法務部常次林錦村，檢審會預定4月14日開會，提出2倍人選供法務部長蔡清祥圈選。

這波檢察首長異動中，以現任台南地檢署檢察長的葉淑文動向最受矚目，她任職南檢檢察長3年，因指揮南檢偵辦學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、前台南市經發局長陳凱凌涉貪案、正副議長涉賄選案等大案，受到關注。

檢方人士認為，葉淑文今年調動機率頗高，主要是因為葉任職南檢已滿3年，加上葉有意陪伴父親，想調職二審，因此她繼續接掌南檢的可能性並不高，有可能會視其意願，調任台中或台南高分檢，但最終的調動地點仍須法務部長蔡清祥決定。

法務部因法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月屆齡65歲，依法應予回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲今年10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，另有法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，決定啟動一波檢察首長異動，這波檢察首長調動，是法務部長蔡清祥任內第5次的檢察首長調動。

法務部目前預估檢察長職缺為4至6名，並考量今年底重點是明年總統大選查察賄選工作，將提前展開檢察長遴選作業。據了解，法務部為了因應明年總統及立委大選的選舉查察工作，部分地區上任僅1年的檢察長，傾向不調動，

法務部檢察官人事審議委員會的民選委會，因應這波檢察首長異動，讓有意願或受推薦的檢察官報告參加遴選，31日將完成公告程序，今天上午先公告18人名單，報告或推薦名單至今天下午為止。

檢審會預計4月14日開會，提出職缺2倍的人選，提供法務部長蔡清祥圈選；檢審會4月21日就會公布這波檢察長遴選、派任名單。

檢審會公告報名、推薦遴選檢察長的18人名單如下：

1.台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24期）

2.法務部行政執行署署長林慶宗（26期）

3.高雄高分檢主任檢察官張金塗（26期）

4.法務部常務次長林錦村（28期）

5.法務部法制司司長黃玉垣（28期）

6.法務部綜合規劃司司長王文德（30期）

7.法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均（33期）

8.台高檢檢察官吳慧蘭（33期）

9.法務部主任秘書顏迺偉（33期）

10.台南高分檢檢察官借調司法院政風處處長曾昭愷（34期）

11.宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）

12.台高檢檢察官曾文鐘（35期）

13.法務部司法官學院教務組長柯宜汾（36期）

14.台高檢檢察官借調法務部調查局政風室主任孫治遠（37期）

15.法務部保護司副司長陳佳秀（37期）

16.台北地檢署借調廉政署視察室主任林漢強（38期）

17.台中地檢署檢察官謝謂誠38期

18.台北地檢署借調國家安全局政風處處長周士榆（39期）