副總統賴清德將代表民進黨參選2024總統大選，新北市長侯友宜則被視為國民黨最可能徵召人選。資深媒體人韋安今強調，4月中過後，有2個最具參考價值的民調會出爐，他以長期侯、賴的民意基礎和目前的趨勢來看，認為若2人PK，侯友宜會輾壓賴清德。

《ETtoday民調雲》25日公布2024總統大選民調顯示，若由賴清德對決侯友宜，侯友宜支持度為39.3%、賴清德則是37%，侯友宜領先賴清德2.3%。韋安今(31)日在臉書指出，這個誤差值範圍內的民調結果，還不足以定論，不過他說4月中有台灣民意基金會、4月底有美麗島電子報，2個最具參考價值的民調出爐，以長期侯、賴的民意基礎和目前的趨勢來看，一對一PK時，侯友宜會碾壓賴清德。

韋安說國民黨目前的狀況有點像侯友宜已經上了跑道在跑，其他人在場外也在跑，觀眾分不清誰是真正的運動員。不過韋安強調，這種情況下個月就可能解決了，也就能確定2024大選大致的民意走勢。

對於是否能在4月徵召侯友宜，國民黨主席朱立倫日前強調，黨中央必須要考量主要候選人的主客觀環境，會配合主要候選人的整體戰略布局，也會配合社會大眾期待，整個時程一定不會比過去來得晚，會穩紮穩打，一步一腳印的獲得大家肯定。