21年前的台中后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政、王男友人洪世緯被控殺人，各遭判刑15年、12年6月定讞入獄，2018年最高法院裁准再審，並讓王、洪立即出獄，台中高分院再審及再更一審將2人改判無罪，但最高法院撤銷再審更一無罪判決，發回再更審。

最高法院撤銷有2項重要理由，首先是證人證述內容與卷證資料不符合，其次是再更一審無罪判決，以事後的鑑定人意見，推翻發生21年前、時間久遠以前的事實，違背論理法則。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方一度認定是自殺，將王、洪不起訴，但家屬聲請再議，事後檢方找到目擊證人王清雲，王清雲指證他看見王自後面抱住陳女，另洪抬起陳女雙腳作勢往橋下丟，還聽到王說「如果要分手，就要讓妳死」，案情急轉直下，變成為殺人案，王、洪2人被判刑確定並入獄服刑。

事後王淇政向監察院陳情，並聲請再審，台中高分院認為根據法醫鑑定報告，死者為頭下腳上垂直墜橋，無從認定死者為自殺，駁回再審，王提抗告，最高法院認為王清雲證詞前後不一，罕見地自為裁准再審。

台中高分院再審改判王、洪2人無罪，檢方不服再審判決，提起上訴，最高法院認為台中高分院無罪判決理由過於草率，撤銷無罪判決，發回再更審，再更一審又判無罪，檢不服提上訴，最高法院撤銷發回。