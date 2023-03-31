有民眾清晨7點從高雄北上彰化，搶購蛋黃酥。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

來自澳門的學生，也來排隊買蛋黃酥。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

國內缺蛋現象至今未緩解，蛋價屢創新高。彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」，4月1日起將漲至1顆50元，今天是漲價前最後一天，一早吸引逾百人排隊搶購，人潮比以往多了3倍，有民眾清晨7點從高雄衝彰化買蛋黃酥，要送給爸媽、朋友品嚐。

一名排隊民眾透露，他一早7點從高雄北上，要買蛋黃酥回去給爸媽吃，也送朋友；遠從澳門來的學生說，「不二坊」口味跟澳門有名的糕餅不相上下，大家都趁漲價前來排隊。

「不二坊蛋黃酥」4月起漲價，從最早每顆30元，一路來到50元，民眾看傻眼，「排隊隊伍一年比一年長、價格也一年比一年貴」。不過儘管隊伍再長、價格再貴，還是有很多人每年中秋節就是要吃這一味。

「不二坊蛋黃酥」3種包裝，分成6顆、15顆、20顆裝，漲價後等於每盒要價300元、750元及1000元，過去曾因排隊引發爭議，甚至出動警方到場維護秩序。

當地民眾表示，人潮不是最後一天才有，周一已有許多人來朝聖，想趕在漲價前買到，儘管排隊久，但想到一顆省5元，還是覺得划算，不過就算漲價了，相信排隊人潮依舊。