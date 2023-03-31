寶齡投資澳豐金融集團的基金Spectra SPC Powerfund累計投資300萬美元，雖然向對方申請全部贖回，不過，還是收不到基金贖回款，多次要求無法取得聯絡方式等基本資料。

就澳豐金融集團(Ayers Alliance Group Limited)與Spectra SPC Powerfund是否繼續營運、公司存在性與Spectra SPC Powerfund資產價值公允表達等事項進行綜合考量等，於民國111年12月31日提列「金融資產損失準備」9975.1萬元，以寶齡富錦的實收資本額8.57億元，每股盈餘減少1.16元。

寶齡去年拿百磷銷銷售成長，挹注權利金大幅增長，加上新冠快篩熱銷，業績表現不錯，可惜投資的澳豐金融集團成為燙手山芋，認列金融資產損失，讓每股盈餘減少1.16元，也拖累2022年第4季轉為虧損，每股虧損1.12元，2022年全年度每股盈餘縮減至2.13元。