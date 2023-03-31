桃捷公司和北捷公司攜手打造雙捷熱銷小禮商品城。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

周邊商品種類多元。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大眾捷運公司和台北捷運公司攜手合作，打造雙捷熱銷小禮商品城，今日起上巿，滿足鐵道迷一次購的需求，同時還推出優惠折扣，滿額贈活動搭配。

桃捷表示，桃、北雙捷商品城有實體店，也有線上網路店，桃捷網路店包括蝦皮與PCHOME，北捷網路店則有蝦皮。桃捷的實體店設在A12機場第一航廈站，預計5月開張。北捷的實體店設在忠孝復興站及南京復興站。無論是實體店或線上網路店，陳列的小禮商品琳瑯滿目，都是熱銷精品且豐富多元。

桃捷商品有鶇鶇背包、鶇鶇吊飾、樂天系列的野餐墊、環保筷、環保袋及馬克杯、精美零錢包、小方巾、軟殼包；北捷商品有伸縮拉環、文件夾、車票夾、捷運拼圖軌道車、LED捷運鑰匙圈、星空造型車票、迴力車、捷運地圖手帕、釘書機、列車組、木質鑰匙圈。走一趟雙捷商品城，鐵道迷可以一次購足以上所有的小禮商品收藏，省去疲於奔命分頭洽購的辛苦。

桃捷網路店包括蝦皮與PCHOME，北捷網路店則有蝦皮。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷表示，為慶祝雙捷商品城開張，桃園大眾捷運公司即日起到4月30日止推出優惠折扣及滿額贈活動，桃園捷運吉祥物鶇鶇等系列商品8折價販售，滿500元送可愛鶇鶇貼紙、滿1000元送列車造型軟殼包、滿2000元送精美行李束帶、滿3000元送超實用可微波便當盒、滿5000元送舒適頸枕。