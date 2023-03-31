新北熱炒店女廚師林彤，穿著清涼加上純熟技術爆紅，被封為「炒飯正妹」，不過AV導演圤智雨坦承是自己力捧對象後，引起網友熱議，隨後林彤也在自介中將圤智雨電話刪除，疑似切割兩人關係。未料，林彤昨(30日)無預警宣布將暫時休息，更透露身體不適到「不醒人事」，立刻湧入大批網友關切。

林彤在臉書曬出母親躺在病床上的照片，透露母親因為脊椎開刀，目前不能移動自理，因此必須得來回台北照顧，接著指出母親日前血壓下降，院方醫護人員緊急輸血急救，讓她擔心到眼眶泛淚，未料近來瑣事過多，導致身體疲勞，加上輸血後生理期報到，生理痛加上暈眩，再去藥房幫母親買藥途中，竟被護士扶著回病房，接著便不省人事。

林彤透露醒來後被母親嘲笑「搶盡風頭」，當下覺得好多事都沒有做好，坦言相當慚愧，但也不忘感謝所有人打氣的留言，接著轉述母親的感謝之意：「媽媽說～雖然現在看起來很狼狽，但是仍堅持要笑著讓大家安心，真的謝謝你們的加油打氣，一切都會好起來的」，更不忘提醒網友：「最近暫時不會到樹林囉 ，請各位朋友不要撲空了」。

圤智雨先前表示跟林彤毫無私交，主要是工作外「跟她不熟也不感興趣」，還不忘自爆林彤非喜歡的類型「不管是跟我發生關係或是交往過的女生，認真去看就會發現共通點都是艷」，也藉此和林彤粉絲喊話：「不會對我沒興趣的人，以及認真要經營的人出手」。