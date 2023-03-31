有些老人仗著年紀就想插隊，令很多人討厭，一名女網友分享，最近搭公車遇到一個阿嬤想插隊，好聲好氣說了幾句都沒用，阿嬤堅持說自己年紀大要去醫院，所以要插隊，讓她忍不住暴氣嗆說「就算你老到快死掉搭車也必須排隊，沒有人管你是去醫院還是殯儀館！」讓阿嬤氣到發抖，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨在Dcard上分享，這周因為工作的緣故，她每天平均睡不到4小時，某天早上排隊搭公車，她排在隊伍的起點，卻有一個阿嬤走過來直接站到她前面，起初她以為阿嬤誤以為這邊是隊伍的尾端，因此主動詢問說「阿嬤你是在排XXX號車嗎？」對方點頭稱是，原PO接著就說，那這邊是隊伍的頭喔！要排隊要到後面去。

女網友表示，這位阿嬤聽了以後非但沒有往後面走，還盯著她說「你沒有看到我是老人嗎？」她聽了只好回應說「我有看到，但只要是人搭車，就要排隊喔！」沒想到話都說到這邊，這個阿嬤還是不死心，竟然試圖情緒勒索說「我是要去醫院欸！」

女網友指出，由於這幾天睡眠不足，導致她脾氣暴躁，聽到這邊理解對方就是要倚老賣老，鐵了心想插隊，所以她就直接嗆說「去醫院掛號也要排隊，所以搭車要排隊有什麼問題嗎？若有緊急狀況就打119啊！」結果這個阿嬤聽了就開始碎碎念，還罵原PO不懂得禮讓老人，爸媽老師都沒有教好她。

女網友接著說，遠遠看到車子快來了，她忍不住嗆說「就算你老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒有人管你是去醫院還是殯儀館！」讓阿嬤當場氣到發瘋，用顫抖的食指指著她罵沒家教，她敷衍不再回答，就卡位上車，而後面排隊的人也很有默契的緊貼著前面的人依序上車，讓阿嬤插隊失敗。

女網友表示，這個阿嬤最後還是成功上車，但上來了以後還再罵，而司機可能是覺得這個阿嬤很吵，直接用車內廣播說「車內不要喧嘩！」阿嬤裝作沒聽到繼續狂罵，結果司機直接暴怒說「哩麥供威（台語：你不要講話）。」阿嬤這才閉嘴了。

貼文引起網友討論，「文好舒壓，這種低端老人就欠制裁啦」、「看完超舒壓，原PO那句『就算你老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒人管你是去醫院還是殯儀館』，太令人尊敬了」、「女神請收下我的膝蓋，希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人」。