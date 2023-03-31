有民眾20日傍晚駕車行經台南市第五分局和緯派出所前，目擊前方一輛白車違規紅燈右轉，偷偷躲在轉角處，怎料下一秒對向剛好駛來一輛警車，警員發現後立即打開警示燈及方向燈迴轉攔人，超療癒結局讓民眾忍不住吐槽「警局前還敢皮啊」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器影片，只見畫面中，20日傍晚5時44分許，一名駕駛行經台南市文賢路與與緯路口，目擊前方一輛白色汽車違規紅燈右轉，下一秒緊急煞車將車子停在機車待轉區旁轉角處。

原來是對向緩緩駛來一輛警車，警車原本欲右轉，但似乎發現躲在角落的白車，立即停下並打開警示燈及方向燈迴轉，直接開到白車前方將駕駛攔下。

由於事發路口一旁就是台南市第五分局和緯派出所，白車駕駛的白目行為讓目擊民眾忍不住吐槽「警局前還敢皮啊」，並配上「頑皮豹」的搞笑配樂。

影片曝光後引發熱議，超療癒的結局讓網友紛紛留言大讚「看個影片而已，突然肩膀不疼了，腰也不酸了，整個人舒服起來」、「回程還能賺到業績」、「敵不動我不動」、「你還敢繼續『ㄌㄨ』啊？！小白」、「這配樂真的很靠邀XD」。