美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，這些承諾使美光有責任追求更廣泛的多元化、推動平等薪酬和福利、促進共融文化，並成為所有人的正向力量。美光對DEI的承諾是全球性的，已融入於我們的業務和未來投資中。

美光人資長暨資深副總裁April Arnzen則表示，我們為團隊在公司內外推動多元、平等與共融文化所取得的顯著進展感到自豪。美光相信尊重與重視多元性，能鼓勵團隊成員分享其獨特觀點，並推動創新和創造力。這也是我們持續在公司各層面關注DEI的原因。

美光的全球女性員工人數已連續第四年增長，共占全球員工總數的31％，有領先業界標準的趨勢。公司全球範圍內的副總裁、資深主管和技術職主管的女性比例亦有所提升。在美光2022會計年度提交的原始專利申請中，更有超過22％來自女性發明家，人數達182名，較2021會計年度增加了10％。此外，作為發展計畫的一部分，美光致力為全球員工及更廣泛的社區提供高品質、實惠且方便的兒童托育方案，以支持女性和家庭；包括於2023會計年度在馬來西亞和美國進行投資與夥伴合作，為團隊成員提供可負擔的世界級兒童照護設施和支援。

在台灣，美光的女性員工比例超過33％，高於美光整體和產業的平均標準，且女性於技術職上的比例亦持續增長，截至2022會計年度，共有超過四分之一的技術職同仁是女性。

台灣美光董事長盧東暉表示，除了積極增加少數族群代表性，特別是提升女性比例外，為團隊引進更多國際人才也是避免同質化的解方。我認為美光對多元性的重視及對同仁職涯發展的傾力協助，是獲國際組織Great Place to Work評選為2022年台灣最佳職場之一的主因。

美光積極參與多元化和共融指標評比，於今年首次入選彭博性別平等指數，並連續第二年在人權戰線（Human Rights Campaign，HRC）的企業平等指數中獲得滿分。印度美光和日本美光亦於2022會計年度首次憑藉LGBTQ+族群共融文化，獲得印度職場平等指數（India Workplace Equality Index）和日本驕傲指數（Japan Pride Index）認可。此外，美光二度參與2022年身心障礙平等指數，獲選為最佳身心障礙共融職場。

2021年，美光將全球員工薪酬平等的目標擴及至所有弱勢族群，實現美國退伍軍人、黑人、西班牙裔／拉丁裔員工及全球各性別與身心障礙員工的基本薪資、獎金和股票獎勵平等。2022會計年度，美光更擴大涵蓋範圍，首次將新加坡馬來人納入美國以外的種族和族裔。

美光共有10個員工資源團體（ERG），於全球設立82個分會，為來自不同群體的同仁提供交流的社群和盟友。今年，美光員工資源團體的成員數量增長了47％，且有39％的員工至少加入一個員工資源團體。由於員工資源團體是美光DEI計畫的基石，公司首次透過提供股票獎勵，表彰ERG主管的貢獻和服務。其中，自2021年成立以來，台灣PRIDE+ Allies ERG成員已超過1,000名，超越其他國家，成為美光全球最大的分會。

美光副總裁暨多元共融文化長Fran Dillard表示，美光員工資源團體成員在公司點燃了共融文化的火花。他們是強而有力的大使和盟友，具體化為所有人服務的願景。

美光員工資源團體成員從K-12到大學校園，皆持續與年輕人接觸，介紹科學、科技、工程和數學（STEM）職涯的可能性。今年，美光將其晶片營計畫擴大至美光優先考慮的傳統非裔大學院校之一的諾福克州立大學。隨著公司積極增加全球接受STEM教育的機會，晶片營將於2023會計年度從美國擴展至台灣。

除了在公司內部強化多元、平等及共融文化，美光也與關鍵領域的企業合作，在支援弱勢社群的同時，建立更具包容性的經濟體系，包括增加利用多元化金融機構進行投資、債券發行和股票回購的比例。2022會計年度，美光向多元化金融機構投資億美元，並計劃於隔年將此數額提升至7.5億美元。隨著公司在美國的發展，美光將評估與社群和少數族裔金融機構合作的機會。此外，美光的多元化供應商支出達到4.54億美元，超過4.04億美元的年度目標。