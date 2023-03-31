利基台灣、位居資料管理領域領先地位的Synology群暉科技將更深入台灣企業市場，以儲存、備份與監控三大深受客戶肯定的解決方案，配合更貼近客戶的專職團隊，協助企業紮穩腳步、挖掘更多資料價值。

台灣事業處總經理李乾瑋表示，很開心現在有這個機會，與Synology一起從中小企業市場拓展到企業市場，並站在第一線了解台灣企業遇到的挑戰。接下來期許能在台灣建立起順暢、符合客戶需求的營運模式，並推廣至Synology不同市場，讓全球企業都能享受到最高規格的產品與服務。

同時，李乾瑋分享於年初執行完畢的《Synology 2023資料應用大調查》結果，自既有企業用戶的回饋中，更能看出市場相當信賴Synology旗下三大解決方案。超過97％的受調者，認同我們協助提升企業的資料自主性，包括資料掌握度、安全與隱私性等等，他指出，我們也觀察到管理易用性成為Synology每項解決方案廣受採納的關鍵要素，凸顯當前企業缺乏IT管理的人力、資源，是未來台灣市場布局的重要出發點。