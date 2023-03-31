創立於1903年的美東豪門洋基，奪下史上最多27座世界大賽冠軍，無疑是大聯盟最成功的球隊，為了表彰球員所打下的豐功偉業，洋基球團一共退休了多達22個背號，不過最近他們發現號碼已經快不夠用了，據美媒《The Athletic》記者卡提（Brendan Kuty）報導，洋基已經向大聯盟提出請求，希望教練團可以不需使用背號。

洋基自1939年開始採用背號退休制度，從名人堂球星蓋里格（Lou Gehrig）的4號球衣，一直到2017年洋基前任隊長吉特（Derek Jeter）的2號，總共退役了22個號碼，包括比爾狄奇（Bill Dickey）及尤基貝拉（Yogi Berra）2位傳奇捕手的8號在內，洋基球員已經沒辦法使用個位數作為背號。

紅雀握有大聯盟第2多的退休背號，比起洋基是小巫見大巫。卡提指出，洋基球衣背號快不夠用的原因並非只是退役號碼太多，球團會為過去擁有實績的球員保留背號，這種作法在大聯盟相當常見，包含日籍強投田中將大的19號及沙巴西亞（CC Sabathia）的52號，洋基球員不被允許穿上他們的背號。

現今大聯盟教練大多會披上夾克，要不就是根本不穿球衣，因此洋基要求官方允許旗下11名教練團成員不使用背號，以減緩號碼短缺的問題。