陳建仁斥馬英九「屈從」 陳玉珍還原武漢包機困境

前總統馬英九昨參訪武漢市檔案館的新冠肺炎專題展，大讚中國防疫是對全人類的貢獻；對此，行政院長陳建仁直言，「馬英九的講法我無法理解」，為何屈從附和中國；對此，國民黨立委陳玉珍表示，馬英九所講是大陸經濟停滯讓疫情不再擴散，謝謝大陸政府這地方為全人類做的努力，一點錯都沒有。

陳玉珍說，疫情剛剛開始很多台灣同胞在大陸無法回台，接到很多陳情，當時溝通很久，讓台商能就近返回台灣，但是政府並沒有支持，為了這件事也跟民進黨爭執很久，很多台商透過大陸政府幫忙，而且是千里跋涉，就為了那個包機。

陳玉珍表示，大陸當時已經封控，透過很多人協助，這些人是要趕回來坐包機回台，馬英九總統講的意思就聽得懂，因為當時包機很單一，造成台商在大陸無法自由回來，要經過很多波折，當時大陸政府有幫忙，人情上感謝人家是有道理的，很多人不了解當時的背景。

她指出，大家還記得還有小明的事情，很多台商在大陸的孩子沒辦法回來，我們政府非常刁難，感謝當時的幫忙非常符合人情義理，那些名嘴什麼都不知道胡說八道，大陸這幾年因為疫情封控，大陸經濟停滯，馬英九要講的是大陸經濟停滯讓疫情不再擴散，謝謝大陸政府這地方為全人類做的努力，一點錯都沒有，姑且不論疫情當初怎麼開始。

陳玉珍指出，我們台灣防疫人員也很努力，當初有關武漢包機，台灣人民沒辦法直接回來，大陸政府當時協助，是不能船過水無痕抹滅人家的幫助。