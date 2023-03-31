佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）在得知川普因刑事罪名起訴後仍公開挺他

美國前總統川普積極尋求共和黨內提名，以參加2024年總統大選，而佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）也摩拳擦掌，預料在當地的議會會期後，將宣布角逐黨內提名。事實上，近幾個月來，他一直在私下接觸紐約州的潛在支持者。

據《政治》（POLITICO）新聞網30日報導，消息人士說，幾個月前，迪尚特造訪了紐約長島（Long Island）雅詩蘭黛億萬富豪繼承人勞德爾（Ronald Lauder）的家，向這位共和黨金主傳達了直截了當的訊息：「他是唯一能在大選中擊敗拜登總統的共和黨人。」

而迪尚特在會見其他富商時說得更白，把自己形容成任何對前總統川普法律糾紛，還有譁眾取寵噱頭感到失望的人而言，他顯然是不二人選。就以在前幾次選舉中都支持川普的勞德爾來說，他並不諱言對川普感到失望。

「我不戲劇化，也不製造混亂，」一位紐約商人說，迪尚特告訴其他富有的紐約客，「我很沉著、很酷，也很鎮定，並很專注。」這位仍視自己為川普朋友與支持者的商人透露，迪尚特接觸了在佛州擁有房地產的紐約業界大亨。而迪尚特和川普為了爭取支持，去年都出席了紐約地產開發商魏柯夫（Steven Witkoff）兒子在棕櫚灘（Palm Beach）舉行的婚禮。

而迪尚特在這些會面中，都強調了個人的軍事背景，還有他在日益共和黨化的佛州頻頻得分。這位要求匿名的消息人士說，雖然據他親耳聽到的，迪尚特並未說川普既混亂又戲劇化，而只說他自己不是這樣，但那意味著甚麼呢？

迪尚特最近在接受福斯國家網（Fox Nation）知名記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）專訪時，質疑了川普的風格並說，「我有能擔任總統的條件，並能擊敗拜登」。