往來省道台9線跟台11線的路旁，經常可以看到1面警察人型立牌，提醒駕駛減速慢行，這面立牌的本尊是大武分局交通組小隊長杜信喻。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

往來省道台9線跟台11線的路旁，經常可以看到1面警察人型立牌，提醒駕駛減速慢行，經常往來的駕駛應該都不陌生。這款警察人形立牌已經設置12年，不僅警察制服更新，立牌也被曬到褪色龜裂，台東縣警局決定今天全面拆除，同事揶揄立牌上的男警說：「你終於可以下班了！」

開車行駛在台東的公路上，經常可以看到這位和藹親切、笑容可掬的警察立牌，提醒駕駛慢慢開車。由於設立了12年之久未曾更換，24小時接受風吹、日曬、雨淋，立牌上的警察臉上多了皺紋、灰色上衣褪色成白色、深藍色長褲不堪日曬，整條褲子處處龜裂。

立牌本尊是大武分局交通組小隊長杜信喻，12年前承辦交通宣導業務時，因為經常笑臉迎人，被同事推舉擔任立牌模特兒。當年他36歲，頭髮烏黑、皮膚緊緻，12年後的他髮色變白、臉上多了點滄桑感；相同的是，現在仍然負責交通業務，擔任交通小隊長，負責南興地磅站的違規查察勤務。

早年測速照相機尚未普及之前，警察人形立牌的設置，不但提升見警率，提示了路況變化，確實有效降低交通事故發生。台東縣警局近年來已在交通熱點設置超速取締設備，加上警察立牌的制服已不符時宜，因次決定全面拆除這款警察立牌。

有民眾看了忍不住替警察立牌抱怨說「哇，怎麼都沒人來換班？人家制服都換了，你還在這裡站喔！」也有同事開玩笑說「你怎麼還沒下班？」甚至有警專同學到台東旅遊，發現同學變成人形立牌，特地合照後傳照片問候他。

同事聽到消息，連忙跟向杜信喻說：「小杜，恭喜你可以下班了！」警方今天拆除台11縣金樽路段的最後1面警察立牌，並且保留了其中1面比較完整的立牌，要送給模特兒本尊，作為警察生涯中的紀念，也感謝杜小隊長對交通宣導的付出。