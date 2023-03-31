從法國、中東、南美洲到東南亞，全球掀起去美元化行動，究竟「炸彈」為何在此時爆開，主要原因在於美元霸權造成美國一舉一動都會影響全球，而在疫情期間，美國大撒幣爆發性的資金流入市場，但從去年開始卻出現反轉，開啟升息循環，造成全球金融市場震盪，多國貨幣快速貶值，甚至面臨資本外流的挑戰，因此尋求分散或轉移對美國的依賴，儼然已經成為不少國家的共識。

綜合外媒報導，早在今年1月，巴西與阿根廷舉行峰會並宣布要為推動共同貨幣做準備，目標是建立僅次於歐盟的第二大貨幣集團，巴西也希望推動一款命名為「SUR（意為南方）」的共同貨幣，降低中南美洲對美元的依賴。

本周，巴西再與大陸達成協議，未來將透過雙方的貨幣進行直接兌換，降低交易成本，同時這也是雙方在Swift系統之外的替代選項。此次去美元化行動，主要從新興市場開始，除了中南美洲之外，東南亞國協在印尼召開會議，最重要的議程是討論如何減少對美元、歐元、日元和英鎊等主要貨幣的依賴。

此舉也是為了降低潛在的地緣政治危機，尤其在俄烏戰爭爆發、台海關係緊繃的背景下。印尼總統Joko Widodo就呼籲地方政府應該多使用當地銀行發行的信用卡，逐漸停止使用外國支付系統，例如VISA或Mastercard等系統。

報導提到，從第二次世界大戰以來，美元成為國際主要貨幣，在全球貿易與金融體系擁有核心地位，然而近年美元霸權的負面衝擊浮上檯面，尤其去年激進升息，讓新興市場面臨高通膨、經濟衰退、資本外流的重大影響。