針對六福村狒狒逃出動物園遭圍捕時傷重死亡一事，農委會林務局人員今到六福村確認為何狒狒會跑出動物園？農委會也將要求所有縣市為第一線同仁執法的野生保育專業舉辦座談「再教育」。

農委會主委陳吉仲今（31）到雲林視察大蒜機械化採收作業受訪表示，林務局今日會同新竹縣政府到六福村確認野生動物例如狒狒都有清冊，但為什麼會跑出動物園？管理有沒有達到政府的要求？另外也同步請農業科技研究院動物科技研究所以「動物影像科技」確定盤查動物數量，讓六福村的動物管理更精進。

陳吉仲表示，針對狒狒事件，農委會有幾個重大議題會持續精進，第一是農委會會跟相關縣市政府、六福村要求相關資訊，狒狒事件的始末在1個月內對外說明清楚。

第二個要檢討精進改善的是，包括既有野生動物清冊、數量、管理，還有哪些問題要精進，為什麼在圍捕過程沒有依照相關野生動物保護法規定辦理？

第三個更重要的是農委會將針對所有縣市第一線同仁執法的野生保育再教育，這幾年進口野生動物已經禁止，如果必須進口也要經過專案審查，之前1隻長頸鹿就未審查通過，因為相關環境和管理還沒有到位，後續會依照這幾個方向精進。