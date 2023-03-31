已退休的海巡署偵防分署宜蘭查緝隊分隊長的沈大祥，13年前利用人頭製作假筆錄，詐領檢舉私菸及私酒的獎金737萬元，被依7個利用職務詐取財物罪及1個偽造文書罪，各判處7年3月到9年不等徒刑定讞，台北地檢署31日傳喚他到案發監執行，檢方將向將向法院聲請定合併執行刑期。

沈大祥在2009年7月1日起至2013年1月28日間，擔任宜蘭查緝隊分隊長，他為圖取檢舉獎金，於獲得走私情資後，明知友人並非檢舉人，卻製作內容不實之檢舉筆錄再由友人簽名署押，向財政部詐領檢舉獎金，直到自己退伍後露了口風被逮，共計犯下7次利用職務詐取財物罪，1次偽造文書罪。

台灣高等法院二審認為，沈大祥擔任宜蘭查緝隊分隊長，長年經辦查緝走私私菸案件，為圖不法獲取走私私菸檢舉獎金，卻與他民間友共同詐領獎金，影響國家公務員之形象，應予非難，依詐取財物及偽造文書等罪分別重判，上訴後，最高法院駁回確定。

沈大祥8罪被判刑合計56年10月，台北地檢署31日傳喚他到案發監執行，另將向高院聲請定執行刑，依《刑法》規定，沈不排除要坐牢30年。