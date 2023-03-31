去年許多台灣人被拐賣至柬埔寨當「豬仔」，讓不少國人落入煉獄，首謀35歲蛇蠍女張惟甄落網遭檢警逮捕，彰化地院近日判決出爐，共同犯圖利以詐術使人出國等共5罪，合併應執行有期徒刑7年6月，其餘共犯則分別遭判期徒刑3年6月至4年6月不等。可上訴。

判決書指出，張惟甄和邱守毅與詐欺集團成員，去年5月至6月間，在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨或泰國工作詐騙被害人，集團成員聽張惟甄指示，接送被害人到指定旅館住宿，協助辦理護照等事宜，事成成功出國每人可獲10萬報酬，張、邱4、6分帳。

判決書提到，被害人抵達後，會被不詳成員帶往特定地點，並沒收護照、限制手機使用，還有監視器、持槍成員看守，限制其等人身自由，並要求從事詐欺工作，如違反規定還會被沒收手機、罰款、毆打、拘禁等，甚至還會被轉賣到其他公司，想回來只能再騙另一個人頂替位置，或交付贖金。

法官審酌，認張惟甄等3人嚴重破壞人際間的信任關係，更對我國社會秩序造成危害，嚴重影響我國國際聲譽，依其對被害人造成的影響、情節等，張惟甄涉犯共同犯圖利以詐術使人出國等共5罪，合併應執行有期徒刑7年6月，集團共犯邱守毅涉共同犯圖利以詐術使人出國等罪，處有期徒刑4年6月，林佑穎共同犯圖利以詐術使人出國未遂等罪，處有期徒刑3年6月。

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