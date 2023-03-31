清明節將至，不少民眾會吃潤餅應景，新北市社區營養推廣中心營養師邱珮珊提醒，每捲潤餅熱量約300到600大卡不等，建議一天最多淺嚐一份，以避免熱量爆表。

邱珮珊表示，潤餅內餡通常含有高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔、豆干、炸紅槽肉及蛋酥，最後再撒上花生粉，有時再加香腸、五花肉、油麵、糖等內餡，每份熱量約300到600大卡不等，建議一天以一份為宜。

如在家自製潤餅，邱珮珊建議，餅皮可換成雜糧餅皮，內餡增加蔬菜量，以增加纖維攝取量；另選用低脂肉，避免過多脂肪攝取，如五花肉可換成雞絲等低脂肉類。此外，除了選擇無糖花生粉搭配外，還可以選擇杏仁、核桃等堅果碎粒來提味，健康又美味。

如在外購買「潤餅皮」，邱珮珊提醒須注意下列3點才不會踩雷，一、避免選購顏色過白，質地過於彈韌不易破的餅皮；二、購買時可聞一聞餅皮的味道，看有無異味；三、不要購買聲稱可以在常溫下保存很久的餅皮。