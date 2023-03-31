蔡英文總統在僑宴致詞竟說，因為離選舉有一段時間了，所以她的台語比較不太好，被外界解讀失言、「講台語」是為了選舉，對此，國民黨立院總召曾銘宗大酸，民進黨包含蔡總統選舉最厲害，連他講台語都成為他的工具，民進黨騙選票第一。

曾銘宗批評，連講台語都成為蔡英文的工具，民進黨騙選票第一，連講台語都有特定目的，可見一般，連講話都這樣說，包含施政、談話和作為都是整體策略考量，要選票第一，不是考慮全民利益，滿腦子都在想怎麼騙選票。

國民黨立委陳玉珍則表示，大概是開玩笑，倒也不是特別的，但是看到民進黨不斷批評馬英九，但蔡英文總統訪美，美國官方定位是什麼？是「過境」而不是「訪問」，美國官方再三強調，蔡英文這次過境是非官方的私人行程。

陳玉珍批評，外交部應該站在中華民國立場，要向美國提出這樣說法對我們中華民國元首的不尊重，明明就是官方行程，是台灣人民的納稅錢，美國官方口口聲聲說是私人行程，這個就是貶低國格，我們外交部要出來說話，要尊重元首，不能因為這樣貶低我們的立場。

民進黨立委趙天麟則表示，應該是一個笑談，蔡總統台語進步很多，相信她各項語言使用都順暢，蔡總統國語、台語、客語和英語都能自然運用，已經是她擔任這麼久總統和黨主席很大的技能，並不存在這樣的問題。