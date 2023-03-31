潘若迪長年運動、注重飲食，三不五時就揪好友團「找蟹幫」出遊，他一手包辦行程，連哄帶騙就是要讓好友們當「健人」。他外表不隨著年齡變動，甚至越來越回春，健康形象還成為樂維根植物性優蛋白代言人，他自豪說：「找我代言就是有公信力，妥妥的。」他透露每回出遊運動，平均里程30公里起跳，最近還和小鐘、馬力歐組成「福祿壽」3人組，一起騎單車從內湖到淡水，一路上3人邊運動邊聊天、練肖話，潘若迪稱：「男人快樂就是這麼簡單。」

潘若迪和好哥們外出運動頻率頗高，平均1周出行2次，有時候錄影結束，接下來沒工作，一吆喝眾人就出發，行動力十足，而目的地往往是美味餐廳，潘若迪笑說：「騎這麼遠當然可以吃一頓好的，而且我們吃魚蝦，都是好的蛋白質。」不過要讓諸位中年男子跟著一起外出運動，潘若迪說一開始得有話術，要把過程形容得宛如出國慢旅一樣，「我會說這趟行程，會徜徉在大自然的陽光中，途中品嘗一杯美味咖啡，優閒度過個舒適午後」，把運動形容到這個地步，果然讓好友們心甘情願隨他出遊。

潘若迪表示，每次和小鐘、馬力歐出外運動，總會有滿滿的快樂能量，他歪樓解釋：「我們『福祿壽』其實代表小鐘浮腫、馬力歐勞碌，然後我很瘦。」他在途中會安排一些小橋段，像是拍攝搞笑短影片，增加趣味性，讓整個運動過程彷彿是一趟精心策畫的輕旅行，他們的歡樂也感染其他人，不少藝人躍躍欲試喊話報名。

「福祿壽」的騎行影片造成不少迴響，除了藝人表態加入他的運動行列，現在還有電動腳踏車廠商私訊，提出要贊助單車置入影片中，讓他們3人更酷更帥的外出騎行，潘若迪突發奇想：「搞不好我們做著做著，騎車影片拍一拍，就變成網路旅遊節目哩！」小鐘信心爆棚，提議下次騎去烏來，潘若迪冷笑吐槽他「烏來？用牽的比較快，還騎」。