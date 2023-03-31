64歲張蘭曾有一段婚姻，恢復單身後獨自拉拔汪小菲長大，多年都未再嫁。近日，張蘭出席活動時，坦言愛情是女人一生中最重要的事，放話：「84歲披上婚紗」，堅定地認為夢想一定會實現。

張蘭29日出席活動時，當眾宣導愛情對女人來說是排名第一的要緊事，但她還沒完成，便許願20年後，也就是84歲，可以披上婚紗，張蘭堅定地說：「我的夢想一定會實現的，找到一個志同道合、相伴到老的美好愛情。」並強調人只要有希望、目標，再透過吸引力法則，一定會實現。

張蘭笑稱自己不愛小鮮肉，擇偶條件為「愛我、疼我、關心我、價值觀相同」，只要找到就能在84歲披婚紗再嫁。消息傳出後，引發大陸網友熱議，紛紛留言：「讓我爸試試」、「她好喜歡女精英人設」、「無論什麼年紀都有選擇幸福的權利吧，一定可以實現夢想的」，也有人吐槽：「笑死了84歲是認真的嗎」、「她都不一定活到這個歲數」、「讓大s把滷蛋讓給她」。

張蘭曾在直播上被問到「老公是誰」，她回應：「我老公是汪小菲的爸爸啊，就是汪小菲親爹！」還誇讚汪小菲的父親顏值很高，很喜歡他的外型，更笑說自己：「我也是一個小好色之徒」，這番話被質疑是否世紀復合前夫，如今張蘭喊話84歲再嫁，感情狀態再度掀起討論。