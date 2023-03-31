林智勝、、鄭兆村現身感謝。（楊舒婷攝）

高雄長庚醫院2001年首創南台灣醫院中第一家運動醫學中心，提供民眾和專業競技運動員的運醫照護，並整合了骨科、復健科、中醫科、身心科與放射診斷科等專業醫師，幫助職業運動選手們有良好的醫療照護，並在2022年國家品質標章(SNQ Symbol of National Quality)獲得認證，同時獲得代表台灣第1的國家生技醫療品質銅獎。

高雄長庚醫院運動醫學中心2014年起持續協助世界大學運動會、亞運與奧運等大型賽事隨隊醫療服務；2018年結合長庚運動醫學公益計畫，將運醫服務向下扎根進駐校園，為國高中校園競技運動員國家提供專業運動醫學服務。

高雄長庚副院長陳武福表示，高雄長庚運醫團隊定期提供國家運動訓練中心醫療諮詢治療，同時也積極提供與職棒、職籃與其他各類型運動項目選手的醫療諮詢和服務，更將其推展國際醫療，成效優異。

曾因踩壘導致左腳腳踝韌帶斷裂的林智勝表示，長庚的運醫照護相當完整，開刀過後復健的療程通常都會縮短半年，讓運動員快速地回到戰場上，當初開刀預計會復健1年，但是實際只復健了5、6個月就重回球場。

「每次受傷都很想放棄」，林智勝說，因為每次受傷都很嚴重，也不知道自己重回球場的時間需要多久，再加上運動表現會因為受傷受影響，但長庚的醫師都會特別給予鼓勵，讓自己能繼續地把球打下去。

亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村也曾因右側手腳受傷接受長庚治療，他表示，經由長庚醫療團隊的幫助下，讓他能在台灣繼續持續運動，且獲得不錯的表現，之後也會代表台灣出國比賽，相當感謝長庚的團隊。

高長骨科部副教授暨運動醫學中心主任周文毅表示，特色醫療項目包含組織再生治療，如體外震波，高濃度血小板血漿注射，而特殊高壓氧療程，能幫助軟組織受傷早期恢復。專業中醫雷射針炙與復健物理治療，可以協助傷者改善疼痛，調整生理狀況。各式關節鏡微創肌腱韌帶重建手術，涵蓋肩、肘、腕、髖、膝與踝，每月有接近百例的相關手術執行。

周文毅說，全台最具規模的特色運動訓練中心，配備有全台獨家、來自日本鳥取世界的翼初動負荷訓練設備，特色在於同時多面向活動範圍，使得對應關節活動自由度逐漸增加且同時兼顧重量負荷。此外，搭配特色訓練場地及動態分析設備，完整的設備能協助選手重回賽場。