國內蛋荒現象有待紓解，農委會主委陳吉仲今（31日）在雲林表示，3月底前超過進口的700萬公噸、加工280萬公噸將近1000萬顆雞蛋，在這幾天配送到超市，4月以後會超過3000萬顆，5月會超過5000多萬顆雞蛋進口， 補足缺口。

另外針對有不肖商人先前囤積雞蛋，最近趕緊以流動販售方式每顆3元釋出，陳吉仲表示，囤蛋超過一定期限會有安全疑慮，這部分衛福部食藥署或相關單位會全力以稽查。

他呼籲，民眾到超市買雞蛋注意洗選標示，若在傳統市場買雞蛋也要買新鮮的 國產的雞蛋。