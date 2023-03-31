1名49歲的廖姓男子因毒品案被通緝，不過他都躲藏在友人家中，日前警方發現他的蹤跡，上前逮人，他向警方表示自己沒工作，平常都藉由照顧中風的朋友，共同領取補助金過生活，被警方帶走時，他還不斷叮嚀友人的妻子該如何照料。

小港分局小港派出所員警於28日行經小港區港興街與漢威街口時，發現警方查找多日的49歲廖姓毒品通緝犯蹤跡，他多次因毒品案遭警方查獲，仍不思悔改，持續吸食毒品，也未出庭應訊，近期因毒品案遭高雄地檢署通緝，但他躲藏多日，行蹤飄忽，警方認出他後立刻上前盤查並逮捕。

廖男被逮捕後，向警方表示自己沒工作，平常都藉由照顧中風的朋友，共同領取補助金過生活，所以都沒回住家，被逮捕時還心繫中風的朋友，而友人的妻子看到警方上前逮人也相當驚訝，過程中廖男不斷叮嚀，要固定帶中風友人回醫院就診，廖男雖心有悔意，但吸食毒品本就害人害己，仍得接受法律制裁，詢後解送高雄地檢署歸案。

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